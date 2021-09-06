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В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспорта

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© Фото: baltphoto

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Эксперты компании «Росгосстрах» выяснили, что маршрутка является самым опасным видом транспорта в Петербурге.

Об этом сообщило издание «МК в Петербурге».

Эксперты компании «Росгосстрах» проанализировали страховые выплаты пассажирам. Из всех видов транспорта самым опасным оказалась маршрутка. Выплаты в случаях, связанных с проездом на коммерческом транспорте превысили 4,5 миллиона рублей. Самыми частыми травмами оказались сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, перелом ребер, костей носа, перелом лучевой кости и лодыжек.

Смольный проведет транспортную реформу в июле 2022 года. Городские власти планируют заменить маршрутки социальными автобусами с льготами и скидками. Планируется отменить 271 коммерческий маршрут и добавить 97 новых линий.

Комитет по транспорту подчеркивает, что в маршрутках нет четкого соблюдения временных интервалов. Эта проблема будет решена автоматизированной системой, которая будет следить за новым социальным транспортом. Компания отметила, что действующих перевозчиков допустят до конкурса на работу в новых условиях.

Всего на покупку нового подвижного состава на три года потребуется примерно 27,5 миллиарда рублей. Его необходимо обновить на 2801 автобус.

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