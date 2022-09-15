Петербуржцам рассказали о самых важных изменениях транспортной реформы

Петербургские улицы очистились от частных маршруток после того, как летом стартовал третий этап транспортной реформы. Также была введена новая система оплаты проезда. О положительных и отрицательных изменениях новой реформы рассказали эксперты.

Член Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин считает, что главным достижением транспортной реформы стало введение универсального пересадочного маршрута “60 минут”. Он позволяет жителям в течение часа воспользоваться любым общественным транспортом без ограничений. Первая поездка стоит 40 рублей, вторая обойдется в 10 рублей, а все последующие — бесплатно. Об этом сообщает Neva.Today.

По мнению Валдина, новый тариф повысит интерес пассажиров к общественному транспорту. Также он отметил, что транспортной реформе не удалось искоренить маршрутки в Купчино и Шушарах.

Эксперт фонда «Городские проекты» Валерий Радченко напомнил о том, что существует проблема с расписание движения автобусов. Он считает, что при составлении расписания необходимо ориентировать на начало и конец рабочих смен. Ведь людям не удобно долго ждать на остановке.

Отметим, что Комитет по транспорту постоянно вносит корректировки в движение наземного общественного транспорт.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Валентин Енокаев рассказал о пользе, которую принесет новая транспортная реформа.