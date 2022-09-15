  • 15 Сентябрь 2022
USD 16.09.2022 59.6663 -0.1088
USD ММВБ  
EUR 16.09.2022 59.6196 -0.2172
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам рассказали о самых важных изменениях транспортной реформы

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Петербургские улицы очистились от частных маршруток после того, как летом стартовал третий этап транспортной реформы. Также была введена новая система оплаты проезда. О положительных и отрицательных изменениях новой реформы рассказали эксперты. 

Член Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин считает, что главным достижением транспортной реформы стало введение универсального пересадочного маршрута “60 минут”. Он позволяет жителям в течение часа воспользоваться любым общественным транспортом без ограничений. Первая поездка стоит 40 рублей, вторая обойдется в 10 рублей, а все последующие — бесплатно. Об этом сообщает Neva.Today. 

По мнению Валдина, новый тариф повысит интерес пассажиров к общественному транспорту. Также он отметил, что транспортной реформе не удалось искоренить маршрутки в Купчино и Шушарах. 

Эксперт фонда «Городские проекты» Валерий Радченко напомнил о том, что существует проблема с расписание движения автобусов. Он считает, что при составлении расписания необходимо ориентировать на начало и конец рабочих смен. Ведь людям не удобно долго ждать на остановке. 

Отметим, что Комитет по транспорту постоянно вносит корректировки в движение наземного общественного транспорт. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Валентин Енокаев рассказал о пользе, которую принесет новая транспортная реформа. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями
    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram