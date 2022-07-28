Политолог рассказал о неочевидных бонусах транспортной реформы для Петербурга

В рамках транспортной реформы Петербург окончательно избавился от коммерческих маршруток, полностью заменив их социальным транспортом. Это принесло определенные плюсы и бонусы для петербуржцев, в том числе и неочевидные.

В беседе с “МК в Питере” политолог и руководитель образовательного направления “Политология” в Северо-Западном институте управления филиала РАНХиГС Виталий Горохов рассказал, что оплата проезда в маршрутках была фиксирована для всех граждан. Выручка шла в карман к частным перевозчикам. Теперь же, когда весь транспорт социальный, городской бюджет будет пополняться, а деньги пойдут на важные социальные проекты.

По мнению политолога, за счет этого будет активнее развиваться социальная структура Петербурга.

Также в наземном транспорте изменилась оплата проезда. Теперь, вместо наличного расчета, с помощью валидаторов петербуржцы могут расплатиться несколькими бесконтактными методами оплаты. Для проверки добропорядочности горожан в автобусах регулярно появляются контролеры. Стоит отметить, “зайцев” немного. Да и чаще всего такие пассажиры попросту забывают своевременно оплатить проезд, то есть действуют не из злого умысла.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что оплата проезда стала значительно удобнее после транспортной реформы в Петербурге.