Транспортная реформа обелила пассажиропоток в Петербурге

За две недели с момента старта третьего этапа транспортной реформы в Петербурге, автобусы перевзли почти два миллиона пассажиров на 48 маршрутах. Раньше произвести такой подсчет не предоставлялось возможным из-за наличия маршруток.

С 15 июля в Петербурге открыто 48 новых автобусных маршрутов. Соглсно данным Комтранса, за две недели на них было перевезено 1 762 113 человек.

В беседе с “МК в Питере” политолог и руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления филиала РАНХиГС Виталий Горохов рассказал, что до транспортной реформы невозможно было подсчитать сколько горожан ездит на каком маршруте. Причиной были маршрутки, в которых не редко оплата шла мимо кассы.

Теперь же, когда маршрутки в прошлом, оплата транспорта идет в городской бюджет.

«Свою роль играет обеление пассажиропотоков, о необходимости чего говорил губернатор Петербурга Александр Беглов. В настоящее время каждый пассажир учитывается, как и 100 % рейсов перевозчиков, а оплата проезда перечисляется в бюджет города. Теперь мы воочию видим, насколько высок порядок цифр, и можем оценить важность задачи декриминализации сферы общественных перевозок», - сказал Горохов.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что на маршрутах №260 и №269 вышли новые лазурные автобусы.