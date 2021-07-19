Комитет по транспорту Петербурга опубликовал новый график патрулирования

Комитет по транспорту на своей официальной страничке в социальных сетях опубликовал новый график патрулирования улиц Петербурга в зоне действия дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена", 3.28, 3.29, 3.30 "Стоянка запрещена" ( с дополнительной табличкой 8.24 "Работает эвакуатор").

Так с 19 по 21 июля проверять выйду сотрудники центрального, правобережного, северного и южного отделов.

Нарушителей правил парковки будут штрафовать и эвакуировать. Штраф за парковку в зоне действия знаков 3.27, 3.28, 3.29, 3.20 составляет 3000 рублей. В случае эвакуации машины на штраф стоянку, нарушителю придется отдать дополнительно 54 рубля за каждый час хранения на стоянке.

Автомобилистов просят обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.