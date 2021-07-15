В Петербурге продолжат штрафовать нарушителей парковки

Правоохранительные органы с 15 по 18 июля продолжат патрулировать улицы Петерубрга в поисках нарушителей парковки в зоне действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 3.28, 3.29, 3.30 «Стоянка запрещена» с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»).

Комитет по транспорту опубликовал новый график работ на ближайшие дни. Они также просят водителей быть вниамтельными и обращать внимание на знаки.

Штраф за неправильную парковку в зоне действия знаков 3.27-3.30 составит 3000 рублей. В случае, если автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку, необходимо будет оплатить 3004 рубля за эвакуацию и 54 рубля за каждый час хранения автомобиля на стоянке.