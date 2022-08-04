Эксперт рассказал, почему Петербург нуждается в платных парковках

В Санкт-Петербурге вовсю продолжается расширение зоны платной парковки. Таким образом, за июль в платное парковочное пространство вошли 192 улицы в 4 муниципальных округах: «Литейный округ», «Смольнинское» «Лиговка Ямская», «Владимирский округ». Второй этап реализуют к 1 сентября, добавив в зону платной парковки «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ № 78».

В разговоре с Neva.Today заведующий кафедры транспортных систем автомобильно-дорожного факультета СПб ГАСУ Александр Солодкий объяснил, что зоны платной парковки – это классический и общепринятый во всем мире инструмент регулирования спроса на использование индивидуального автомобиля.

По словам эксперта такая практика уже давно применяется в любом крупном зарубежном городе, например в Лондоне и Париже. Главная задача платной парковке в центре города заключается в том, чтобы снизить нагрузки от индивидуального легкового транспорта, отмечет Солодкий.

Также он отметил, что ввод платной парковки позволит разгрузить центр, а также улучшить “жизнь общественному транспорту”.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, как оплачивать штрафы за нарушения правил пользования зоной платной парковки в Петербурге.