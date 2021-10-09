У петербуржцев появилась возможность временно не платить за парковку

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что какое-то время жители Северной столицы могут не платить за парковку. Стало известно, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «ОРБАНК».

«ОРАНК» обеспечивал прием платежей на платных парковках города. Теперь в связи с тем, что банк отозвал лицензию, плата за парковку взиматься не будет.

Кроме того, в администрации Петербурга отметили, что «до окончания регламентных работ штрафы за неоплату парковки выноситься не будут». Однако когда водители снова будут оплачивать парковочные места пока неизвестно.