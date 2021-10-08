Платная парковка в центре Петербурга временно стала бесплатной

Об этом 8 октября сообщает Комитет по транспорту в телеграм-канале.

Платная зона парковки в центре Петербурга временно стала бесплатной, так как банк, осуществляющий прием платежей, лишился лицензии. Штрафы за неоплату вноситься не будут, водители могут продолжать пользоваться парковочной зоной.

«В связи с тем, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Орбанк», который обеспечивает прием платежей в зоне платной парковки, взимание платы за пользование платным парковочным пространством временно не осуществляется», — написало ведомство.

Комтранс извинился за доставленные неудобства. Граждане могут задать уточняющие вопросы по номеру: 417-50-00. Горячая линия СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» действует круглосуточно.