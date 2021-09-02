В Петербурге больше не будут публиковать график патрулирования улиц

Об этом 2 сентября сообщил Комитет по транспорту в своем телеграме.

Петербургские автомобилисты больше не смогут посмотреть график патрулирования улиц. Со второго сентября автомобили нарушителей правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 будут эвакуировать без предупреждения. Комитет по транспорту надеется на сознательность петербургских водителей и просит соблюдать ПДД. За нарушение можно получить штраф 3 тысячи рублей.

Так же Комтранс напоминает, в чем состоит цель патрулирования улиц: «навести порядок с хаотичной парковкой на улицах города, увеличить их пропускную способность и обеспечить приоритет движению общественного транспорта».

Комитет по транспорту 29 июля 2021 года начал составлять протоколы, рассматривать дела и эвакуировать автомобили, нарушающие правила парковки в Петербурге. В августе Комтранс публиковал названия улиц, на которых проходило патрулирование.