С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах Петербурга

С 26 по 28 июля сотрудники Комитета по транспорту Санкт-Петербурга будут проводить рейды по улицам города с целью выявления нарушений правил стоянки или остановки. Об этом сообщил «МК в Питере».

«Размещаем график патрулирования на ближайшие дни. Просим водителей автотранспорта обращать внимание на дорожные знаки в месте планируемой парковки», — сообщили в пресс-службе Комтранса.

Первым делом инспекторы будут уделять внимание тем автомобилям, которые проигнорировали дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой «Работает эвакуатор». За нарушение правил автомобилиста ждет штраф в размере 3000 рублей.

Кроме того, при перемещении машины на штрафстоянку, водитель данного транспортного средства обязан будет заплатить 3004 рубля за эвакуацию, а также 54 рубля за каждый час хранения автомобиля.