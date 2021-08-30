Сотрудники Комтранса снова проверят улицы Петербурга на нарушителей остановки и стоянки

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что по улицам города снова пройдут рейды сотрудников ведомства для выявления нарушителей остановки и стоянки транспортных средств.

Проверки инспекторов Комтранса пройдут последующим адресам.

Кроме того, в Комитете по транспорту обратили внимание жителей Северной столицы обращать внимание на дорожные знаки в местах планируемой парковки. В случае, если петербуржцы заметили нарушителей стоянки и остановки, то они могут сообщить об этом на официальном сайте ведомства или через специальный сервис.

Напомним, что за нарушение правил пользования платной парковки автомобилисты будут обязаны заплатить штраф в размере 3000 рублей.