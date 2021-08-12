  • 12 Август 2021
USD 12.08.2021 73.9695 +0.3733
USD ММВБ 11:27 73.4928  
EUR 12.08.2021 86.6257 +0.2679
EUR ММВБ 11:27 86.2763  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Рейды по контролю за водителями продолжатся

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Опубликован новый график патрулирования улиц.

Комтранс в своем Telegram-канале опубликовал новый график патрулирования улиц для выявления нарушителей парковки. Рейд пройдет с 12 по 15 августа.

Искать неправильно припаркованные машины будут в Центральном, Правобережном, Северном и Южном районах, а также Петергофе. 

Водителям напоминают, что следует быть внимательными и обращаться внимание на знаки в местах планируемой парковки, особенно "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация".

Комитет проверил 14 улиц на юге города, 13 – в центре, 12 – на севере. 

Напоминаем, что штраф за нарушение правил остановки и стоянки составляет 2500 рублей. Также, если остановка создает помехи участникам движения, то штраф будет увеличен до 3000 рублей. Не стоит забывать, что нарушителю придется оплатить услуги эвакуатора, 2700 за легковое ТС и нахождение на штрафстоянке - 16 рублей в час.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора
    30.07.21
    Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику
    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram