Рейды по контролю за водителями продолжатся

Комтранс в своем Telegram-канале опубликовал новый график патрулирования улиц для выявления нарушителей парковки. Рейд пройдет с 12 по 15 августа.

Искать неправильно припаркованные машины будут в Центральном, Правобережном, Северном и Южном районах, а также Петергофе.

Водителям напоминают, что следует быть внимательными и обращаться внимание на знаки в местах планируемой парковки, особенно "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация".

Комитет проверил 14 улиц на юге города, 13 – в центре, 12 – на севере.

Напоминаем, что штраф за нарушение правил остановки и стоянки составляет 2500 рублей. Также, если остановка создает помехи участникам движения, то штраф будет увеличен до 3000 рублей. Не стоит забывать, что нарушителю придется оплатить услуги эвакуатора, 2700 за легковое ТС и нахождение на штрафстоянке - 16 рублей в час.