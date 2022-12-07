Комитет по тарифам Петербурга запустил специальный чат-бот для напоминания о тарифах на коммунальные услуги

В Петербурге чиновники решили облегчить жителям оплату коммунальных услуг. В связи с этим комитет по тарифам запустил специальный чат-бот “Тариф-эксперт” в Telegram, в котором жители смогут получить ответы на любые вопросы.

В чат-боте можно разузнать обо всех актуальных тарифах на коммунальные услуги, транспорт, платную парковку. Также можно получить информацию про тарифы на эвакуацию и хранение машин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

Наличие чат-бота позволит петербуржцам более удобно и оперативно получать официальную и точную информацию.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года во всех российских городах произошла индексация тарифов на коммунальные услуги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в сфере жилищно-коммунального хозяйства появилась необходимость в вакансиях «Работника ручного труда» и «Механизатора». Заявки возможно оставить на новом информационном сервисе ЖКХ.