Комтранс опубликовал новый график патрулирования улиц Петербурга

С 29 июля по 1 августа комитет по транспорту проведет рейд на улицах Петербурга на предмет неправильно припаркованных автомобилей.

Как сообщает "МК в Питере", комтранс просит водителей быть внимательнее и обращать внимание на знаки. Под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» (с дополнительной табличкой «Работает эвакуатор») машины ставить запрещено. Нарушителей будут эвакуировать.

Комитет по транспорту Петербурга начал проводить профилактические рейды от оставленных в неположенном месте автомобилей в конце июня. Старания Комтранса уже оценили граждане и гости города.