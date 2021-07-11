Сотрудники Комтранса выявили более 2 тыс. нарушений правил парковки за 10 дней

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга с 29 июня приступил к самостоятельному выявлению водителей, которые нарушают правила парковки в городе. За первые 10 дней работы сотрудники выявили более 2 тысяч нарушителей. Все проступки фиксировались с помощью автомобилей с автоматической фотофиксацией и инспекторов.

В городе было проверено более ста улиц. Также стоит отметить, что на штраф стоянку за все время работы было отправлено 493 автомобиля. На месте, сотрудниками Комтранса, было оформлено 79 протоколов об административном правонарушении. С помощью автомобильной фотофиксации было зафиксировано 2184 нарушения правил парковки и остановки. Данные привели в пресс-службе ведомства.

В комитете также уточнили, что если машину все-таки забрал эвакуатор, то водителю необходимо будет обратиться в один из четырех отделов ведомства.