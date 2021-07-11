  • 11 Июль 2021
USD 10.07.2021 74.4675 -0.7277
USD ММВБ 00:05 75.1563  
EUR 10.07.2021 88.1397 -0.6358
EUR ММВБ 00:05 88.8457  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Сотрудники Комтранса выявили более 2 тыс. нарушений правил парковки за 10 дней

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Под проверку попали более ста улиц города.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга с 29 июня приступил к самостоятельному выявлению водителей, которые нарушают правила парковки в городе. За первые 10 дней работы сотрудники выявили более 2 тысяч нарушителей. Все проступки фиксировались с помощью автомобилей с автоматической фотофиксацией и инспекторов.

В городе было проверено более ста улиц. Также стоит отметить, что на штраф стоянку за все время работы было отправлено 493 автомобиля. На месте, сотрудниками Комтранса, было оформлено 79 протоколов об административном правонарушении. С помощью автомобильной фотофиксации было зафиксировано 2184 нарушения правил парковки и остановки. Данные привели в пресс-службе ведомства.

В комитете также уточнили, что если машину все-таки забрал эвакуатор, то водителю необходимо будет обратиться в один из четырех отделов ведомства.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский
    24.06.21
    Уже не за горами продажи нового поколения Креты
    21.06.21
    Цикл посткарантинных встреч с бизнессом: туристический, отельный и ресторанный бизнес Петербурга
    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram