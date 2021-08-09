Комтранс продолжит очищать улицы Петербурга от нарушителей

С 9 по 11 августа Комитет по транспорту Петербурга продолжит эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

Как сообщили в "МК в Питере", работу будут выполнять сотрудники центрального, правобережного, северного и южного отделов. Рейды пройдут в районах тех же отделов.

Петербуржцев просят обращать внимание на дорожные знаки.

Напоминаем, что штрафа за нарушение правил пользования платной парковкой составляет 3000 рублей. За остановку на пешеходном переходе, перекрестке или в зоне действия знака "Остановка запрещена" может грозить штраф до 3000 рублей. Также нарушителя придется оплатить услуги эвакуатора и почасовую оплату штрафстоянки.