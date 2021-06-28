Движение на участке проспекта Энгельса будет перекрыто

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге сообщили, что участок на проспекте Энгельса от улицы Михаила Дудина до улицы Николая Рубцова будет перекрыт из-за проведения ремонтных работ. Ограничения продлятся с 23:00 28 июня до 6:00 29 июня.

Проведение дорожных работ будет заключаться в укладке и стабилизации асфальтобетонного покрытия. В КТИ также отметили, что для выезда на КАД лучше всего будет воспользоваться проспектом Культуры и Выборгским шоссе.

Также отметим, что дорожные работы будут проводиться в нескольких районах города. В связи с этим в некоторых местах будет ограничено автомобильное движение.