Из-за ремонта дорог ограничили движение на Камышовой и Большой Зеленина

"Летний" ремонт дорог продолжают в Петербурге. С 11 июня из-за него ограничат движение по некоторым улицам в Приморском районею Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Ограничения затронут Камышовой улицы на участке от Шуваловского проспекта до Гаккелевской улицы, а также улицы Большая Зеленина от набережной Адмирала Лазарева до Малого проспекта Петроградской стороны.

С 11 июля движение возобновится в обычном режиме по Камышовой улице, а с 31 июля уже по улице Зеленина.

Ранее Санкт-Петербург писал о том, что в центре Петербурга в субботу, 11 июня, ограничат движение транспорта из-за марафона "Белые ночи". Ограничения коснутся Петроградского, Центрального и Василеостровского района. Автомобилисты не смогут проехать по улицам, которые затронут марафон, до шести утра воскресенья.