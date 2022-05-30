Петербуржцев предупредили об ограничении движения во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе Петербурга с 23 мая введут ограничения движения по двум улицам. Ограничения связаны со строительством водопровода и ремонтом дороги. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, из-за строительства водопровода с 23 мая по 8 июня ограничили движение транспорта около дома №6 по Витебской Сортировочной улице.

Кроме того, с 31 мая по 27 июля будет ограничено движение для транспорта по набережной Волковки от Мгинской улицы до Днепропетровской улицы из-за ремонта дороги.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге с 20 и 21 мая введут новые ограничения движения. Они распространяются на шесть районов города.