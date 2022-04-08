До середины лета ограничат движение по проспекту Стачек

В Петербурге до следующей недели введут новые ограничения движения. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

С 14 апреля по 14 июля ограничат движение по проспекту Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова. До середины лета там будут ремонтировать трамвайные пути.

Из-за прокладки водопровода закроют движение по боковому проезду нечетной стороны улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Искровского проспекта. Работы будут вести с 11 по 15 апреля.

С 12 по 30 апреля из-за ремонта дороги будет ограничено движение по набережной Обводного канала от улицы Шкапина до Измайловского проспекта. Кроме того, в связи с прокладкой инженерных сетей ограничат движение по Корабельной улице от Кронштадтской улицы до разворотного кольца. Ограничения будут действовать с 12 апреля по 26 мая.

В связи с прокладкой кабельной линии ограничат движение с 12 апреля по 31 мая по Левашовскому проспекту, Новоладожской улице, Пионерской улице, Песочной набережной и набережной Адмирала Лазарева.