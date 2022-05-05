Улицы в трех районах Петербурга перекроют из-за ремонта

Новые ограничения дорожного двиджения будут введены в Петербурге из-за ремонта дорог. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, они будут проводиться в трех районах города.

С 10 по 22 мая закроют движение по Зеленкову переулку от Ловизского переулка до Беловодского переулка в Выборгском районе. На данном участке будут прокладывать газопровод.

Проезд по Школьной улице от Краснофлотской до Советской улицы в поселке Песочный Куротного района будет закрыт с 7 по 14 мая. Там запланирован ремонт инженерных сетей. В том же поселке будет закрыт проезд по Мельничной улице от Красного проезда до Сельской улицы в период с 7 по 13 мая. В Сестрорецке 11 по 18 мая будет закрыто движение по Гагаринской улице.

В Приморском районе Петербурга закроют проезд по Эстонской улице от Новосельковской до Репищева на период с 7 по 16 мая. В это же время будет не проехать улице Дуговой от Новой до Новоцентральной в Лисьем Носу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что движение в центре города 5 мая ограничат из-за репетиции Парада Победы.