Движение по восьми трассам Ленобласти ограничат 9 мая

Праздничный день не прервет дорожные работы в Ленинградской области. В понедельник, 9 мая, движение будет ограничено на восьми трассах. Об этом сообщили в в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения коснутся трасс «Кола», М-10 «Россия», «Санкт-Петербургское южное — полукольцо», «Вологда – Тихвин», «Скандинавия», А-181 «Выборг-Светлогорск», «Магистральная» и «Сортавала». В числе запланированных работ ремонт асфальтового покрытия, установка дорожных знаков, замена ограждение и окраска бордюров. Дороги также продолжат отмывать от пыли и грязи.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в центре города 9 мая перекроют движение по некоторым улицам.