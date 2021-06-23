Дорожные работы на востоке Петербурга привели к транспортному коллапсу

На востоке Петербурга уже второй день наблюдается сложная дорожная ситуация в связи с ремонтом Рябовского шоссе. Некоторые водители пытаются срезать путь через дворы, что приводит к транспортному коллапсу.

Во дворах автомобили, пытающиеся вклинится в поток на шоссе, также застревают в пробках. Сообщается, что дорожные заторы сохраняются даже ночью.

Происходящее является массовым нарушением правил дорожного движения – водители игнорируют знак «кирпич», проезжая по Мельничному переулку. Местные жители, возмущенные поведением автомобилистов, обращаются в ГИБДД, однако это не улучает ситуацию.