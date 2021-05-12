Утром 12 мая на дорогах Петербурга образовались 7-балльные пробки

К 9 часам утра 12 мая уровень загруженности дорог Северной столицы достиг 7 баллов. Как и предыдущим утром, крупнейшие пробки образовались на юго-западе города, востоке КАД и в Веселом поселке.

В связи с произошедшими ДТП и ремонтом дорог, на участке от Кудрово до Большого Обуховского моста образовались заторы. На территории КАД от станции «Ульянка» до развязки с Таллинским шоссе образовалась пробка, протяженность которой составила 5 км. Пробка от «Парка Победы» до «Московских ворот» растянулась на 3 км.