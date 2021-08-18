На юго-востоке КАД из-за ремонта и ДТП водители встали в большую пробку

В Санкт-Петербурге на юго-востоке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) водители всталив огромную пробку. Проблемным участком оказался проезд около Ржевского лесопарка и от Мурманского шоссе к Софийской улице.

На внешнем кольце КАД пробка протянулась на 8 километров от подъезда к развязке на Янино до съезда на Шафировский проспект. Такой же большой затор образовался на участке внутреннего кольца. Здесь проблемным участком для автомобилистов стала дорога от Мурманского шоссе к съезду на Софийскую улицу.

Сообщается, что причина таких больших пробок на КАД связана с дорожными работами, а также ДТП.