Из-за закрытия Биржевого моста на Большом проспекте П.С. сохраняется затор

Утром 11 октября на дорогах сформировались пробки. По данным «Яндекс.Карт» загруженность дорог достигла 6 баллов.

Из-за капитального ремонта Биржевого моста и других объектов автомобилисты встали на Каменноостровском проспекте практически по всей его длине. Пробки появились на Большом проспекте Петроградской стороны на Большой Пушкарской улице.

Троицкий и Тучков мост получили повышенную загруженность, так теперь водители используют их вместо Биржевого моста. Красные зоны появились на Кадетской линии В.О., Дворцовой набережной и набережной Кутузова.

Самые серьезные пробки образовались около развязки с Кольцевой автодорогой и на подъезде к Обводному каналу.