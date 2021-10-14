В час пик на дорогах Санкт-Петербурга подросли пробки

На настоящий момент загруженность дорог Петербурга составляет 4 балла, но ближе к 19 часам пробки вырастут до 7 баллов. Горожане жалуются на перекрытия дорог из-за ремонта на Литейном проспекте и Евразийского форума, который проходит в Таврическом дворце. Стоят улицы, проспекты и набережные, особенно это наблюдается в центре города. Ограничено движение по Приморскому проспекту, Трамвайному проспекту, проспекту Обуховской обороны, Кленовой и Инженерной улицах.

Автомобилистам необходимо заранее учесть ситуацию на дорогах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что первый снег выпадет в Петербурге уже на следующей неделе.