С Варшавской улицы уберут 15 участков под строительство ВСД

В Петербурге планируют изъять частные территории для строительства Восточного скоростного диаметра. Работы произведут в ближайшее время, согласно постановлению городского правительства от 11 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Так, изъятию подлежат 15 частных территорий с земельными участками по Варшавской улице. Для экономии средств планируют создать двухъярусную магистраль над Московским проспектом.

Согласно плану, работы произведут в два этапа. Сначала соорудят магистраль от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом, а затем ВСД продлят до Кудрово.