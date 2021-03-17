Почти 7 млрд рублей выделят на подключение ЗСД к ВСД

В Петербурге на реализацию проекта по подключению Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали потратят около 7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Проект подразумевает соединение северной развязки ЗСД с улицей Благодатной. Конкурс подрядчиков продлится с 16 марта по 7 апреля. Стоимость проекта оценивается в сумму, превышающую 6 млрд 462 млн рублей.

Согласно задумке комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подрядчик проведет буровзрывные работы и удалит скальные породы на участке. Известно, что работы будут завершены не позднее 15 ноября 2023 года.