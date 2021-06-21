На торги выставили дачу Ридингера

В Курортном районе Петербурга выставили на торги здание исторической дачи Ридингера. Соответствующее решение принял Марат Хуснуллин, вице-премьер России.

Так, здание выставит госкорпорация ДОМ.РФ. На данный момент дача находится на балансе ФГУП «Росразмещение». При продаже компания получит 30% от сделки. После подготовки документов к продаже историческое здание, построенное на рубеже XIX–XX веков, продадут с молотка.

Напомним, здание является памятником регионального значения. Ранее оно входило в состав санатория «Репино», а также дачу барона использовали в качестве общежития для работников.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о передачи 15 участков земли под строительство ВСД.