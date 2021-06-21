С 22 июня ограничат движение по Баскову переулку

В Петербурге 22 июня начнут ремонтные работы фасада здания на Басковом переулке. В связи с этим на доме разместят фасадные леса и ограничат движение транспорта на участке от улицы Восстания до улицы Радищева. окончание работ намечено на 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Кроме того, в период с 24 июня по 27 июля произведут ремонт дорожного покрытия на участке от Смольной набережной до улицы Бонч-Бруевича по Смольному проспекту. На этой же улице с 26 июня по 18 июля перекроют движение на участке от Смольного проезда до улицы Бонч-Бруевича.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о первом этапе строительства ВСД, для которого власти города подписали постановление о передаче 15 земельных участков с Варшавской улицы.