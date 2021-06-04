Дмитрий Павлов: “Онлайн” навсегда изменил экономику

Нынешний петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ) покажет, какие проекты нам стоит ждать в ближайшие годы. Надо ли напоминать, что ежегодно на этой бизнес-площадке подписываются многомиллиардные соглашения. Однако, с момента проставления подписи на документе до начала работ по реализации задуманного могут пройти годы. Почему так происходит и что ждет экономику в будущем, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал предприниматель, спортсмен и депутат муниципального образования "Город Пушкин" Дмитрий Павлов.



"Подписание соглашения - это добро на реализацию проекта", - говорит предприниматель. По его словам, после подписи следует масса работ, например, проектирование, всевозможные согласования и даже обсуждение с жителями. Так, в Пушкинском районе ждут появления консультативно-диагностического центра "Славянка", о строительстве которого правительство Петербурга и ООО "Русская Балтика" договорились еще на ПМЭФ-2019. Проект оценили в 2 млрд рублей. И это не единственный такой пример. На ПМЭФ в 2017 году была заключена сделка по строительству Восточного скоростного диаметра (ВСД), в развитие которого банк ВТБ согласился вложить 110 млрд рублей, а Евразийский банк развития 40 млрд рублей. В итоге работы над новой трассой начались лишь в 2021-м.



Говоря о том, почему реализация того или иного проекта может занять годы, Павлов напомнил и о пандемии коронавируса, которая на неопределенный срок задвинула в угол многие грандиозные планы.



"Еще год назад мы находились в темном тоннеле и не понимали, что будет дальше. Нужно было сохранить бизнес, рабочие места и экономику. Когда началось поэтапное снятие ограничений (а картина была страшная: вспомнить хотя бы пустые улицы), мы увидели свет в конце этого тоннеля. Сегодня гости, которые приехали на ПМЭФ и те, что приедут на чемпионат Европы по футболу видят, что жизнь продолжается", - уверен спикер.



Из-за бурного развития "онлайна", который вошел если не во все, то во многие сферы нашей жизни, предупреждает Дмитрий Павлов, экономика уже никогда не будет прежней. Но нужно помнить, что живем мы все же в оффлайне: "Если все заменить роботами, то где найти рабочие места для людей".