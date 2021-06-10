В Петербурге открылась станция метро “Зенит”

К началу чемпионата Европы по футболу открылась станция петербургского метрополитена “Зенит”. Станция открыта для пассажиров с 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Так, с четверга в преддверии ЕВРО-2020 станция возобновляет свою работу. На церемонии открытия отремонтированной и переименованной станции присутствовал Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга.

«Сегодня радостный день для всех, кто пользуется метро, особенно для болельщиков сборной России. Накануне старта чемпионата Европы по футболу мы открываем обновленную станцию метро «Зенит», – добавил Соколов.