У «Газпром Арены» построят два открытых бассейна

Территорию вокруг станции метро "Зенит" и флагштока площадью около 2,4 га продолжает благоустраивать "Газпром". Как сообщает NSP, в летний период там хотят открыть два бассейна.

Отмечается, что уже разработана концепция благоустройства, закупается пляжное оборудование и проектируются павильоны. Срок реализации намечен на декабрь 2022 года.

В ноябре 2021 года там открыли ледяной каток, а в летний период на его месте появится пляжная зона, оснащенная шезлонгами и кабинками для переодевания. Вокруг появятся крытые павильоны, веревочный парк, детские площадки и площадка для мини-гольфа.

Два открытых бассейна хотят поставить в зоне акватории, напротив рекреационной площадки. Взрослый будет размером в 50 метров, а детский на 20 метров. В будущем предполагается, что они будут работать круглый год и для всех желающих. Сейчас началось проектирование, получены технические условия на мощности. Предполагаемый срок реализации проекта – 2024–2025 годы.