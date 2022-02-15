Станцию метро «Зенит» откроют в четверг для пассажиров

Станцию метро «Зенит» у стадиона «Газпром Арена» откроют для пассажиров 17 февраля во время проведения футбольного матча одноименной команды. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

В четверг на территории стадиона пройдет матч в рамках плей-офф европейской лиги с участием «Зенита» и испанским «Бетис». В связи с этим оба вестибюля станции метро будут открыты на вход для пассажиров с 5:41 до 0:38 и на выход с 5:41 до 1:05.