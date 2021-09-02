На развитие Петербургского метро направят 100 млрд рублей

В ходе нулевых чтений бюджета в ЗакСе стало известно, что вместо заявленных 15 млрд рублей, на развитие метрополитена в 2022 году выделят 28 млрд рублей.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин рассказал «Деловому Петербургу», что заявленных ранее 15 млрд рублей хватило бы только на завершение работ на оранжевой и коричневой ветках.

Напомним, к 2023 году планируется открытие станций "Путиловская" и "Юго–Западная" (коричневая ветка) и "Горный институт" (оранжевая ветка). При этом Левакин признается, что еще неизвестно, что по итогу смогут построить: «Мы пытаемся дозаявиться в федеральный бюджет на инфраструктурные займы. После назначения единственного поставщика программа будет понятна, во–вторых, поймём, сколько бюджет Петербурга даст, третья история — федеральный бюджет. Мы всё сложим и поймём, какие станции будем строить».

За последние 10 лет в Петербурге было открыто меньше 10 новых станций метро. На последних построенных станциях «Беговой» и «Зените» не работает траволатор, они протекают и стабильно нуждаются в ремонте. 31 августа 2021 года подрядчика петербургской подземки «Метрострой» официально объявили банкротом.

Новым подрядчиком стала принадлежащая Смольному на 65% АО «Метрострой Северной столицы» (МСС). Его учредителем является «ВТБ Девелопментом».