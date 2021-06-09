Из-за матчей ЕВРО-2020 вводят новые ограничения для транспорта

В Петербурге вводят новые ограничения для транспорта в связи с проведением матчей чемпионата Европы по футболу. Ограничения будут действовать в периоде с 10 июня по 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, нельзя будет останавливаться на Морском проспекте, на Крестовском проспекте,а также на Рюхиной улице и Спортивной улице. Кроме того, ограничения коснутся Петроградской улицы и Северной дороги, а также Савиной улицы, Южной дороге и переулку Бодрова.

Полный список ограничений для транспорта во время ЕВРО-2020 опубликован на сайте Комтранса.