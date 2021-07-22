Отели Петербурга увеличили свою загрузку на 50% за шесть месяцев

Консалтинговая компания Colliers сообщила, что загрузка качественных гостиничных объектов Санкт-Петербурга составила в первом полугодии 2021 года 50%. Данный показатель вдвое превышает статистику за аналогичный период 2020 года.

«Увеличить заполняемость петербургских отелей позволили развитие внутреннего и делового туризма, а также проведение ПМЭФ», — сообщили в компании.

Также из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также сокращения количества авиасообщений интерес к Северной столице вырос в несколько раз.

«Чемпионат Евро-2020 повлиял на загрузку отелей, но незначительно. Скорее, "эффект Евро" отразился на ценовой политике отелей, особенно сегмента 3-4 звезды, которые подняли цены на 10-20% в преддверии чемпионата и до 30% в дни проведения матчей», — говорится в сообщении.

Однако стоимость номера и доходность за первое полугодие этого года не достигла доковидных ограничений.