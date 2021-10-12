Отель у метро «Фрунзенская» признан лучшим в России

Обслуживает гостиницу, как и другие проекты Группы, управляющая компания RBI MP (Property Management), которая успешно работает на рынке с 2018 года - ровно с того момента, когда девелопер решил развивать инвест-отели в качестве нового бизнес-направления. Подтверждением перспективности ниши стали первые результаты загрузки пилотного проекта ARTSTUDIO Nevsky на 2-й Советской улице, рядом с Московским вокзалом.

Куда вложить деньги в кризис

Средняя загрузка ARTSTUDIO Nevsky в 2020 году, несмотря на его кризисность для туристической отрасли, составила 67%. Это значительно выше показателей большинства петербургских гостиниц и отелей - их загрузка варьировалась между 30% и 47%. А значит, и доходность для собственников осталась на высоком уровне.

В RBI поясняют, что это стало возможным благодаря умению компании быстро менять стратегию. В марте прошлого года, с началом ковидных ограничений, в ARTSTUDIO Nevsky быстро переключились с краткосрочной модели аренды на долгосрочную, а в мае, когда ситуация стала выправляться, начали обратный процесс.

Общая оценка ARTSTUDIO Nevsky на сайте Booking.com за год составила 9.0 - "Превосходно". Уровень отеля соответствует категории "четыре звезды". А "трехзвездочный" ARTSTUDIO Moskovsky, открывшийся только в августе, а в начале октября признанный лучшим в стране, по результатам первых двух месяцев работы заработал на Booking.com 9,5 баллов ("Великолепно").

Инвестиции и творчество - рука об руку

Дело не только в высоком качестве гостиничного сервиса. Широкий интерес к отелю на 2-й Советской вызвала его арт-коллаборация с Pop-Up театром лауреата "Золотой маски" Семена Александровского. Вместе с современным драматургом Асей Волошиной он превратил номера в театральные подмостки, где разворачивается действие иммерсивного спектакля "Фаза зеркала", написанного специально для ARTSTUDIO Nevsky.

Арт-составляющая сети ARTSTUDIO выгодно отличает её от многочисленных конкурентов и также, опосредованно, влияет на заполняемость отеля, обеспечивая тем самым собственникам юнитов стабильный доход. Поэтому "театральный" опыт было решено распространить и на другие проекты RBI. Например, для ARTSTUDIO Moskovsky на Заозерной улице Семен Александровский сейчас готовит виртуально-театральный спектакль "Письмо из Петербурга" – проект будет запущен уже этой осенью.

Творческий подход присутствует и в оформлении интерьеров. Холлы ARTSTUDIO Nevsky украшены авторскими барельефами, живописными полотнами и бронзовой скульптурой - работой "Ускользающая красота" Арсена Аветисяна (1971 - 2004), выставлявшейся до приобретения RBI в музее современного искусства Эрарта.

Для ARTSTUDIO Moskovsky создана уникальная концепция Art for Apart с серией работ "Ленинградский модернизм", разработанной Петром Банковым, графическим дизайнером с мировым именем, чьи творения представлены в парижском Лувре, в Stedelijk Museum в Амстердаме и нью-йоркском музее современного искусства MoMA.

Преимущества очевидны

Практически все юниты в ARTSTUDIO Moskovsky уже проданы, но в планах RBI – строительство нового, уже третьего объекта отельной сети, гостиницы ARTSTUDIO M103 на Московском проспекте, 103. По данным RBI, чистая доходность для собственников составит 10% годовых – это почти в два раза выше нынешней ставки по банковским депозитам и в полтора раза выигрышнее ставки по облигациям федерального займа. Таким образом вложения окупятся через 8-13 лет.

По прогнозам экспертов рынка, цены на недвижимость в сегменте инвест-отелей продолжат расти по причине наиболее высокой доходности среди консервативных инвестпродуктов. Минимальное участие собственника в поиске арендаторов является одним из преимуществ вложений в такие номера. Поиск арендаторов, их регистрацию, обслуживание, реновацию номеров и разрешение всех нештатных ситуаций берет на себя управляющая компания RBI PM.

Все нужное - рядом

Девелопер подошел ответственно и к процессу подсчета доходов инвесторами. Делать это можно при помощи Личного кабинета - инструмента, разработанного RBI PM совместно с компанией KVADO.ru, занимающейся автоматизацией хозяйственной деятельности и начислений в сфере ЖКХ.

Отчетность по работе управляющей компании доступна в режиме 24/7. Заключив договор с RBI PM, собственник может следить за доходностью своей недвижимости по принципу управления инвестиционным портфелем на профильных банковских сервисах. Например, в разделе "Статистика отеля" отображается загрузка номера за отчетный период в сравнении с другими номерами той же категории или с отелем в целом. "Рейтинг каналов продаж" показывает, из какого источника поступают бронирования. Через "Отчеты агента" можно получить доступ к ежемесячному отчету от управляющей компании.

Для справки:

Группа RBI, работающая с 1993 года, — один из лидеров на девелоперском рынке Петербурга, выпустивший за все это время в эксплуатацию 1,8 млн кв. м недвижимости в разных сегментах.