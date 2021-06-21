С 21 июня в Петербурге вводят новые ограничительные меры

В Петербурге продолжает расти количество заболевших вирусом COVID-19. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе вводятся новые ограничения для предотвращения расптронения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С 21 июня в Петербурге закрывают аттракционы и аквапарки. На мероприятия с численностью участников более 75 вход разрешен только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за трое суток. Количество участников при этом ограничат до 500 человек.

Также фан-зона ЕВРО-2020 теперь ограничена 3000 посетителей, а парк в “Юбилейном” - 1000 человек.