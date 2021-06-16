Петербуржцев предупреждают об ограничении движения 16 июня из-за матча Евро-2020

В связи с грядущим матчем Евро-2020 между Россией и Финляндией, движение в Петербурге 16 июня ограничат на некоторых участках дорог. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

На протяжении всех суток въезд на Крестовский остров будет закрыт. В период с 00:00 до 24:00 будет действовать левый поворот с Тучкова Моста на набережную Макарова.

С 6 утра до полуночи организуют одностороннее движение по Приморскому проспекту. В связи с размещением зоны болельщиков, проезд по Шведскому и Конюшенному переулку, а также по набережной Мойки будет закрыт.