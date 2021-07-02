В пятницу водители смогут попасть на Крестовский остров только по спецпропуску

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в связи с проведением матча Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании на «Газпром Арене», въезд транспортных средств на территорию Крестовского острова будет возможен только по специальным пропускам. Данное ограничение будет действовать только 2 июля. Об этом сообщил «МК в Питере».

Движение до «Крестовского» уже закрыли, и оно будет ограничено с 0:00 до 24:00. В связи с этим, водителей просят заранее планировать маршрут движения и искать альтернативные пути. Отметим, что попасть на стадион футбольным фанатам можно будет через станции городского метрополитена «Зенит» и «Крестовский остров».

Также до «Газпром Арены» ходят автобусные шаттлы S2, S3, S4, S6, S10, которые отправляются от Площади Восстания, а также станций петербургской подземки «Выборгская», «Чкаловская», «Петроградская» и аэропорта Пулково.

Кроме того, жителям и гостям Северной столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты.