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Петербуржцы стали чаще обращаться за оформлением финской визы

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© Фото: baltphoto.ru

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С начал июня количество заявок увеличилось в 4 раза. Посольство Финляндии одобрило петербуржцам 2005 заявок.

В связи со смягчением антиковидных ограничений, жители Санкт-Петербурга все чаще стали подавать заявки на оформление финских виз. Так, с начала июня это года количество запросов на выдачу шенгена увеличилось в четыре раза.

Каждую неделю посольство Финляндии получает около 600 заявок. Весной на рассмотрение такого количества обращений от петербуржцев, уходило около месяца. На данный момент финское посольство уже получило от жителей Северной столицы 2005 заявок на выдачу визы.

«Также количество обращений выросло в связи с расширением группы семьи и родственников», — сообщила пресс-секретарь генерального консульства Финляндии Элина Саарилахти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что финские власти собирались отменить масочный режим. Однако этого не произошло из-за того, что футбольные болельщики из Финляндии, которые ездили на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург, вернулись с положительным тестом на коронавирус. Был зафиксирован 481 случай инфицирования «ковидом».

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