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Петербуржцы атаковали визовый центр Финляндии и разобрали все июльские даты на подачу заявлений на шенген

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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После того, как Финляндия сняла ограничения на въезд, петербуржцы стали разбирать ближайшие даты подачи документов. На весь июль места заняли в течение четырех дней.

Работник визового центра отметил, что жители Северной столицы начали массового записываться на оформление шенгенских виз прямо со дня объявления Финляндией о снятии коронавирусных ограничений. Еще больше заявок стало поступать после того, как российское правительство объявило о снятии 15 июля ограничения на пересечение границы, введённого ранее из-за распространения COVID-19, сообщает «Патрульный Петербурга».

Как только всевозможные ограничения были сняты, всего за 4 дня петербуржцы закрыли июльскую запись для подачи документов на шенгенскую визу вплоть до 29 числа.

Между тем, в петербургском отделении визового центра открывали визы все желающим, которым ранее одобряли шенгенскую визу на два года. Запись была достаточно свободная, а горожане могли выбрать удобную дату и время. Однако после того, как Северную столицу облетела новость о том, что с 1 июля въезд будет без ПЦР-теста и других требований, которые были введены из-за коронавируса, запись тут же пополнилась.

Тем не менее, надежда подать заявление на шенгенскую визу еще есть. Руководство, как надеются сотрудники центра, может добавить дополнительные окошки для записи. Многие работники думают, что весь июль забили специально, чтобы показать, «сколько желающих и сколько денег вы теряете». Ранее открывали записи только на неделю вперед, а теперь аж на весь месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Финляндия откроет границу для россиян с 30 июня.

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