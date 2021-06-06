До 10 июня фан-зона ЕВРО-2020 ограничит проезд автомобилей

В Петербурге продолжают действовать ограничения, введенные вчера, 5 июня. Они касаются проезда по некоторым улицам города и с размещением фан-зоны для болельщиков чемпионата Европы по футболу. Ограничения действуют с 5 июню по 10 июня включительно. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Так, запрещено движение по Большой Конюшенной площади. Речь идет о четной стороне участка от Конюшенной площади до Шведского переулка. Кроме того, ограничен проезд на участке от Шведского до Волынского переулка.

Напомним, перед началом Чемпионата Европы по футболу в Петербурге устанавливают специальные зоны для фанатов ЕВРО-2020.