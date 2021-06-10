Во время матчей ЕВРО-2020 в Петербурге запретят в фан-зонах ларьки и киоски

В Петербурге запретили деятельность киосков и ларьков на территории фан-зон во время проведения ЕВРО-2020. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ “Имущество Санкт-Петербурга”.

Так, работу приостановят в объектах малого бизнеса, находящихся в радиусе двух километров от городских фан-зон и самого стадиона. Запрет начнется за сутки до начала чемпионата Европы по футболу, а также продолжится на время проведения турнира.

При этом владельцы помещений обязаны будут платить аренду.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об ограничениях проезда транспорта на территорих фан-зон во время проведения чемпионата Европы по футболу.