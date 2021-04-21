На время Евро-2020 запретят продажу алкоголя в стеклянных бутылках

В Санкт-Петербурге с 11 июня по 11 июля будет введен запрет на продажу алкоголя в стеклянных бутылках на время проведения Чемпионата Европы 2020 года.

Ограничения коснутся напитков в стеклянных тарах, а также затронут территории в окрестностях стадиона и фан-зоны на Дворцовой и Конюшенной площадях. Кроме того, санкции коснутся и парка 300-летия, а также от Исаакиевской площади до Вознесенского и Адмиралтейского проспектов, от Невского проспекта до Дворцовой набережной и Садовой улицы.

Также напомним, что матчи Евро-2020 будут проходить с 11 июня по 11 июля в 12 городах мира. В Петербурге матчи пройдут 12,16 и 21 июня.