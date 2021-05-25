На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют съезд на два дня

В Петербурге на Кольцевой автодороге ограничат движение на внутреннем кольце. Изменения коснутся четвертого съезда с КАД в сторону станции метро «Московская». Проехать по участку нельзя будет в период с 26 по 28 мая. Об этом сообщает в пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причиной ограничений стали работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. При этом сроки работ могут сдвинуться из-за погодных условий. Вся актуальная информация по ограничениям появится на табло и знаках КАД.

По традиции будут установлены водоналивные барьеры, временные дорожные знаки и сигнальные фонари дежурного освещения. Сотрудники Упрдора будут работать в круглосуточном формате.