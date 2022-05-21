На развязке КАД и проспекта Обуховской Обороны перекроют съезд на одну ночь

В ночь на воскресенье, 29 мая, будет полностью перекрыт съезд на проспект Обуховской Обороны на 57-м километре Кольцевой автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Съезд закроют на период с 20:00 28 мая по 7:00 29 мая. В это время там будут укладывать асфальт.

Также с 27 по 29 мая будет закрыта одна из двух полос на съезде. Для проведения работ их будут закрывать попеременно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 22 мая в центре города вводятся ограничения для движения транспорта, связанные с проведение полумарафона «ЗаБег.РФ». Участки Адмиралтейского и Вознесенского проспекта, Малой Морской и ряда других улиц будут перекрыты на время его проведения.